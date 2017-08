PayPal : on peut maintenant envoyer de l'argent via Skype

Hier, Skype a annoncé sa nouvelle collaboration avec Paypal. Les deux compagnies se sont associées pour créer une nouvelle fonctionnalité baptisée « Send Money ». Comme son nom l’indique, la fonctionnalité permet d’envoyer de l’argent à un contact via Paypal depuis l’application mobile Skype.

Avec la fonctionnalité « Send Money », les utilisateurs pourront désormais envoyer de l’argent beaucoup plus facilement. Plus besoin de sortir de l’application et de jongler avec une page web ou une autre application. Désormais, il sera possible d’envoyer de l’argent via Paypal en plein milieu d’une conversation Skype sans sortir de l’application.

Le principe est très simple. Il suffit de balayer l’écran vers la droite au milieu d’une conversation et d’appuyer sur l’icône « Send Money ». L’application demandera de confirmer sa localisation et de lier son compte Paypal. Si le destinataire ne possède pas de compte Paypal, il lui sera alors demandé d’en créer un. De même, pour envoyer de l’argent via Paypal, il faut absolument posséder la dernière version de Skype ce qui n’est pas le cas du destinataire.

Microsoft est en train de déployer la nouvelle mise à jour dans 22 pays dont la France. La dernière version de l’application Skype est disponible sur iOS et Android.