iOS 11 ajoute une couche de sécurité supplémentaire à l'iPhone

Il sera difficile pour une tierce personne de soutirer des informations de l’iPhone d’un utilisateur. La nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple verrouille encore plus l’appareil et crypte les données personnelles de son utilisateur. Sans le code d’accès ou son empreinte digitale, il n’y aura aucun moyen de passer outre l’écran de verrouillage d’un iPhone sous iOS 11. Et si l’appareil est éteint ou hors zone de couverture réseau pendant 48 heures, un mot de passe sera demandé pour le redémarrage de l’appareil.

Une nouvelle couche de protection supplémentaire

Les données stockées par un utilisateur sur un iPhone sont sécurisées avec une nouvelle couche de protection supplémentaire, sous iOS 11. « Vous ne pourrez pas synchroniser l’appareil avec une empreinte digitale, vous aurez besoin du mot de passe complet ». C’est ce qu’a expliqué le blog ElcomSoft qui en a consacré un article. Les policiers seront par ailleurs obligés de saisir le mot de passe complet de l’iPhone d’un suspect pour disposer des informations personnelles de l’utilisateur.

La raison pour laquelle Apple a ajouté une couche supplémentaire de protection sur son système d’exploitation mobile reste floue. Il est toutefois fort possible que le prochain iPhone de la marque à la pomme soit entièrement dépourvu de lecteur d’empreintes digitales.

