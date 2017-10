Purism va s'attaquer aux Smartphones avec son Librem 5

Purism a su séduire le public avec ses modèles d’ordinateurs portables sécurisés sous Linux, il y a plusieurs mois. Il s’attaque maintenant aux marchés des Smartphones avec la même vision.

Rendez-vous en 2019

La campagne de financement participatif menée par la société américaine Purism vient d’atteindre son objectif. L’entreprise a pu réunir la somme de 1,5 million de dollars pour développer son Smartphone baptisé Librem 5. L’appareil promet une protection totale de la vie privée de ses utilisateurs grâce à des composants personnalisés et à la prise en charge des applications basées sur Linux. Librem 5 embarquerait le système PureOS et les utilisateurs pourront bénéficier de diverses fonctions telles que des communications cryptées et des commutateurs physiques pour la caméra, le Wi-Fi, le Bluetooth ou le « baseband ».

L’entreprise précise que son Librem 5 peut supporter les normes 2G/3G/4G. Le dispositif permet de faire des appels vocaux et vidéos tout en proposant des milliers d’applications fonctionnant sur PureOS à l’exception toutefois des services traditionnels tels que Google, Facebook et Twitter. Il faut cependant attendre le mois de janvier 2019 pour mettre la main sur le dispositif. Le prix annoncé s’élève à environ 600 dollars et l’appareil sera livré avec un moniteur, un clavier et des souris pour améliorer la productivité de ses applications à l’image de la station d’accueil du Samsung Galaxy S8.