L'Essential Phone baisse encore son prix

Le Smartphone du cofondateur d’Android propose une configuration et des fonctionnalités adaptées aux besoins fondamentaux des utilisateurs. L’Essential Phone (PH-1) intéresse cependant peu les clients, obligeant l’entreprise à brader ses prix.

La fin de l’Essential Phone ?

Contrairement à Apple ou à Samsung, la société Enssential d’Andy Rubin n’a pas été contrainte de créer un dispositif répondant aux exigences des utilisateurs. L’entreprise n’a cependant pu vendre qu’environ 5000 unités de l’Essential Phone, depuis son lancement. Pour mieux se placer sur un marché monopolisé par l’iPhone et Samsung, l’ancien collaborateur de l’entreprise Danger Inc, qui a conçu Sidekick, baisse le prix de son Smartphone haut de gamme. Une première baisse a été officialisée, il y a plusieurs semaines : Le prix était passé de 700 dollars à 500 dollars et 200 dollars de crédit ont été offerts aux clients.

>>> Lire aussi EssentialPhone : une première mise à jour décisive

Après les récents problèmes de sécurité du dispositif, les utilisateurs viennent cependant de constater une nouvelle baisse des prix. Cette fois, il s’agit d’une baisse non officielle puisqu’aucune déclaration n’a été faite par l’entreprise. Le PH-1 d’Essential est maintenant disponible pour 450 dollars notamment sur Best Buy et Amazon. Il faut cependant remarquer que la baisse ne concerne que le modèle Pure White.