Un HTC U11 Plus pour Noël ?

Le constructeur Taïwanais HTC continue de tenter de remonter la pente sur le marché de Smartphones, malgré le rachat d’une partie de ses opérations et de ses talents par le géant Google. Les caractéristiques de son nouveau HTC U11 Plus dévoilent en effet des détails intrigants.

Haut de gamme plein d'ambition

Le nouveau vaisseau amiral de la marque Taïwanaise HTC embarquerait un écran de bord à bord JDI Quad HD de 5,99 pouces. L’U11 Plus est le premier appareil de la marque à proposer un affichage borderless et il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 835. Une caméra arrière de 12 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels confortent la fonctionnalité photophone de l’appareil. HTC propose également une mémoire flash de 64 Go ou de 128 Go selon les préférences de l’utilisateur.

La marque taïwanaise annonce la disponibilité de l’appareil avant la fin de cette année. Une application sociale baptisée VRChat devrait par ailleurs voir le jour très prochainement grâce au récent partenariat annoncé entre Brightstone VR, GVR Fund, Rothenberg Ventures et HTC.