Huawei Mate 10 : dernières rumeurs à un mois du lancement

Le Huawei Mate 10 a manqué à l’appel lors de l’IFA 2017 à Berlin, mais des informations sur la configuration du nouveau terminal du constructeur chinois viennent de fuiter et dévoilent des nouveautés surprenantes à l’instar du Kirin 970 embarqué.

L’Intelligence artificielle à portée de main

Le design reste assez identique à celui de son prédécesseur avec un cadre métallique, des bords arrondis à l‘arrière et une double caméra disposée à la verticale sur le dos. Un port USB Type-C, une prise jack 3.5 mm, un bouton d’accueil et un capteur d’empreintes digitales sont également disponibles sur l’appareil. Le Huawei Mate 10 semble reprendre l’écran de 5.9 pouces du Mate 9, mais intègre le nouveau processeur Kirin 970 qui tend à vulgariser l’Intelligence artificielle mobile. Enfin, 6 Go de RAM et 64 Go de stockage interne s’inviteraient également sur le Smartphone de 150,2 x 77,5 x 8,4 mm qui mérite la patience du public, selon Huawei qui en a dédié une page.

La marque chinoise donne rendez-vous à son public le 16 octobre prochain, à Munich, en Allemagne, pour mettre la main sur le Mate 10.

