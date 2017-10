Huawei annonce son nouveau Nova 2i

Alors que le nouveau vaisseau amiral de la marque chinoise Mate 10 Pro se fait attendre, Huawei arrive avec un nouveau terminal qui ressemble étrangement à ses précédents modèles.

En attendant l’arrivée du Mate 10 Pro

Le Nova 2i de Huawei intègre l’affichage FullView 18:9 et quatre caméras de la marque. Le Smartphone embarque également le processeur Kirin 659, 4 Go de mémoire vive, 64 Go de mémoire interne, un écran Full HD 5,9 pouces, un capteur d’empreinte digitale et une batterie puissante de 3.340 mAh. Le Nova 2i suit la tendance actuelle des modèles de Smartphones en proposant une fonctionnalité photographique améliorée. Le nouveau Smartphone de milieu de gamme de Huawei arrive en effet avec des caméras de 13 MP + 2 MP, avec un flash selfie, à l’avant, et des objectifs 16 MP + 3MP installés sur le dos de l’appareil. Les utilisateurs auront par ailleurs droit à « un effet bokeh extraordinaire et professionnel » avec le Nova 2i.

Toutes ces caractéristiques sont cependant les mêmes que celles du Maimang 6 et du Mate 10 Lite. La disponibilité du Nova 2i n’a pourtant pas encore été dévoilée par Vmall, le distributeur officiel de Huawei. Impossible donc de savoir s'il sera commercialisé en France.