Et si l'iPhone 7s ressemblait à ça ?

L’iPhone 7s devrait en principe voir le jour aux côtés de l’iPhone 8 en septembre prochain lors du Keynote d’Apple. Selon la rumeur, le terminal censé être plus fluide que l’iPhone 7 devrait se présenter sous une couleur cuivre. Une différence notable par rapport à l’iPhone 8

Par rapport à l’iPhone 8, qui serait muni d’un double objectif à disposition verticale dans le but d’améliorer son rendu avec les applications de réalité augmentée, l’iPhone 7s serait traditionnellement équipé d’un double objectif à disposition horizontale, tout comme l’iPhone 7 Plus. Par ailleurs, il est fort probable qu’un modèle plus petit de l’iPhone 7s muni d’un seul objectif voit également le jour.

L’explication la plus plausible d’une telle diversité de modèles est l’intention d’Apple de mettre en avant son iPhone 8 et ses applications de réalité augmentée. De nombreuses images fictives de l’iPhone 7s ont beaucoup circulé sur internet il y a quelques mois sous différentes expositions et apparences. Mais, les avis se penchent plus pour une couleur cuivre.