Un enfant de 10 ans déverrouille l’iPhone X de sa mère en utilisant Face ID

Ten-Year-Old's Face Unlocks Face ID on His Mom's iPhone X

Bien que cela n'implique pas que quiconque puisse voler le contenu de votre iPhone, cela peut en revanche poser problème aux parents qui veulent garder leurs applications et leurs données loin des regards indiscrets de leurs enfants. Comme réponse, Apple recommande simplement d'utiliser un code PIN. On a déjà vu argument plus solide...

Malik démontre dans la vidéo comment il déverrouille le smartphone de sa mère, Sana Sherwani. La famille a confié que Malik a également déverrouillé l’iPhone de son père de la même façon à plusieurs reprises. On est loin de la chance sur un million de tromper l'iPhone sur laquelle communiquait Apple lors du lancement.