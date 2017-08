[Promo] Le Lenovo Moto Z à 300 €

Alors qu'on le trouve généralement aux alentours de 400 €, le Moto Z de Lenovo (modèle noir) est proposé par le site italien d'Amazon à seulement 300,77 €.

Le principal intérêt de ce smartphone signé Lenovo - outre son équipement haut de gamme - réside dans sa modularité. En effet, à l'instar du LG G5, Lenovo a conçu un smartphone évolutif, dont les différents modules viennent se greffer (par aimantation) au dos de l'appareil. Ainsi, un module permet d'obtenir un son de meilleur qualité; un autre permet de photographier dans de meilleures conditions avec un zoom optique; d'autres font office de vidéoprojecteur ou permettent d'augmenter considérablement l'autonomie (grâce à une batterie supplémentaire de 2200 mAh).



Pour le reste, le Moto Z a des caractéristiques digne d'un smartphone haut de gamme, comme son écran QHD (2560 x 1440 pixels) de 5,5 pouces de diagonale. Ce dernier offre une excellente qualité d'affichage. L'appareil est très fin (5,2 mm d'épaisseur) et intègre un processeur à quatre cœurs cadencés à 1,8 GHz, 4 Go de mémoire vive et 32 Go pour stocker programmes et données (un lecteur de cartes mémoire microSD est également présent). L'ensemble fonctionne sous Android 6.0 (Marshmallow) et délivre des performances de premier plan. Le smartphone ne dispose que d'un connecteur USB de type C. En l'absence de prise casque, il faut utiliser un adaptateur (fourni par Lenovo) ou passer au casque Bluetooth. En revanche, le lecteur d'empreintes digitales est bien présent et réagit au quart de tour.



Le Moto Z intègre une batterie de 2600 mAh qui lui permet de fonctionner environ deux jours en utilisation légère ou une grosse journée en mode intensif. Il dispose enfin de deux capteurs, de 13 et 5 mégapixels, permettant de réaliser des photos, des vidéos (en Full HD ou en 4K) et des selfies.







