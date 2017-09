[Promo] L'excellent LG G6 à 387 €

Sur Ebay, vous pouvez acquérir le LG G6 au très bon prix de 387 € (avec les frais de livraison). L'appareil est disponible en argenté.

Le G6 de LG est un smartphone qui frôle la perfection. Son très grand écran de 5,7 pouces affiche une définition de 2880 x 1440 pixels. Fonctionnant sous Android 7, ses composants performants (processeur à quatre cœurs cadencés à 2,35 GHz et 4 Go de mémoire vive) font tourner toutes les applications sans ralentissement, même les jeux sophistiqués. Le tout est complété par 32 Go d'espace de stockage, un lecteur de cartes microSD et un lecteur d'empreintes digitales.

Enfin, le G6 fait partie des meilleurs photophones actuels. Il est équipé de deux capteurs dorsaux de 13 mégapixels. Le second dispose d'un objectif grand angle, qui permet donc de capturer des scènes plus larges que le premier. Le capteur frontal - de 5 mégapixels - dispose lui aussi d'un mode grand angle.

