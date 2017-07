Tout le mauvais goût du monde réuni dans un téléphone

Un téléphone hors de prix ne signifie pas toujours que le bon goût sera au rendez-vous. Certes, les matériaux utilisés expliquent le tarif, mais le concept laisse parfois à désirer. Après Vertu et son smartphone minimaliste orné de 439 rubis, c’est maintenant la société russe, Caviar, qui propose un modèle bien insolite, mais tout aussi cher. Il s’agit d’une personnalisation de la dernière version du Nokia 3310 revêtue de titane et d’or.



Ce smartphone de 2500 dollars est destiné à marquer le sommet du G-20 à Hambourg selon les explications de Caviar sur son site. On retrouve ainsi les portraits des deux chefs d’État, Donald Trump et Vladimir Poutine, à l’arrière de l’appareil. Ils regardent dans la même direction parce qu’ils seraient « en accord ». L’entreprise russe souligne également l’importance du titane durci, symbole de force, de principe et de fermeté qui « sont nécessaires pour protéger la justice et le pays ».



La fiche technique du Nokia 3310 reste inchangée. On retrouve toujours la batterie de 1 200 mAh destinée à garantir une autonomie de 22 heures. L’écran de 2,4 pouces affiche avec une résolution de 240 x 320 pixels. Mais le bouton principal présente le logo du G-20 gravé en or.



