Les caractéristiques techniques du Oppo F5 en fuite

Les caractéristiques techniques du nouveau Oppo F5, prévu pour être disponible le 26 octobre prochain, viennent de faire surface. Le prochain vaisseau amiral de la marque chinoise proposerait un affichage panoramique et une technologie de reconnaissance faciale de la maison.

Un scanneur d’empreintes digitales embarqué

Oppo veut éviter de finir à la traine sur le marché de Smartphones et décide de dévoiler son nouveau terminal équipé d’un écran IPS 18 : 9 de 6 pouces juste six mois après le lancement de son dernier modèle, le F3. L’Oppo F5 propose en effet un affichage de bord à bord de 16 millions de couleurs et l’entreprise y a intégré une technologie de reconnaissance faciale prétendument performante, baptisée Beauty Recognition Technology.

La configuration du F5 d’Oppo, révélée par le site philippin Yugatech, dévoile également deux caméras frontales de 12 MP et une caméra principale de 20 MP. L’Oppo F5 a par ailleurs été conçu sous le label « Selfie Expert » et l’appareil est équipé d’un espace de stockage interne de 64 Go. Le port microSD embarqué devrait cependant permettre au terminal de supporter jusqu’à 256 Go de mémoire de stockage. Outre les 6 Go de RAM installés, l’Oppo F5 est également doté d’une batterie Li-ion non amovible de 4 000 mAh.

Il faut toutefois attendre le 26 octobre prochain avant de connaître le prix proposé par la marque chinoise pour son nouveau F5.