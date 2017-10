Transports en commun : dites adieu au bon vieux Pass Navigo

À partir du second semestre 2018, le Pass Navigo va peu à peu être remplacé par le smartphone. Même si la petite carte ne va totalement disparaître, les utilisateurs pourront donc désormais utiliser leur mobile pour emprunter les transports en commun. Dans les prochaines années, le titre de transport va donc céder sa place à une application mobile. Unique exigence : votre smartphone devra être pourvu d'une puce NFC (ce qui est le cas de quasiment tous les appareils aujourd'hui). Celles et ceux qui n'ont pas de smartphone compatible - ou qui ne souhaitent tout simplement pas recourir à leur mobile pour valider leur titre de transport - auront cependant la possibilité d'utiliser un porte-monnaie électronique.



Ce service sera actif sur l'ensemble du réseau francilien à partir de l'été 2019. Et si vous vous demandez comment passer les bornes de transport quand le smartphone est à plat, sachez qu’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) a tout prévu. « Ces validations se feront via la carte SIM. Si le téléphone est déchargé, on pourra quand même valider son ticket », a tenu à préciser Valérie Pécresse.



Enfin, d'ici 2021, le Pass Navigo deviendra un porte-monnaie virtuel. En créditant de l'argent sur le compte du Pass Navigo, l'utilisateur est débité dès lors qu'il utilise une borne dans les transports en commun, que ce soit dans le train, dans le RER, dans le bus ou dans le métro. Et si votre carte bancaire dispose d'une puce NFC, retenez qu'il sera également possible de payer directement votre transport sur la borne de transport grâce à elle.

