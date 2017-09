[Promo] L'excellent Samsung Galaxy A5 (2017) à 270 €

Le site italien d'Amazon propose actuellement le Galaxy A5 (modèle noir en version 2017) à seulement 270,31 €.

Le Galaxy A5 "édition 2017" a un design digne d'un smartphone haut de gamme, avec en particulier un dos recouvert de verre. Son écran de 5,2 pouces affiche des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et exploite la technologie AMOLED. Cette dernière procure un affichage de toute beauté, avec des couleurs éclatantes et des noirs d'une profondeur abyssale. Pour ne rien gâcher, la luminosité est excellente, ce qui permet d'utiliser le Galaxy A5 en extérieur, en plein soleil, sans problème.

Côté performances, le smartphone fonctionne parfaitement sous Android 6 (Marshmallow), avec l'interface TouchWiz de Samsung. Son processeur à huit cœurs cadencés à 1,9 GHz est complété de 3 Go de mémoire vive et de 32 Go d'espace de stockage.

Le Galaxy A5 est doté de deux capteurs de 16 mégapixels. Le capteur dorsal permet de réaliser de très belles photos, dans des conditions de luminosité ambiante suffisante. Idem pour les vidéos réalisées en Full HD. Cerise sur le gâteau, l'autonomie de sa batterie de 3 000 mAh est elles aussi excellente : une quinzaine d'heures (soit près de deux journées). Enfin, parmi les derniers détails qui peuvent vous faire craquer, citons la présence d'un double port SIM/microSD et d'un lecteur d'empreintes digitales.

