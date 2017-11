Samsung Galaxy S9 : avec un Snapdragon 845 ?

Le Samsung Galaxy S9 est prévu pour se dévoiler durant le premier trimestre de 2018. Les récentes rumeurs se rapportant au prochain Smartphone de la marque suggèrent cependant que le terminal aura l’exclusivité du Snapdragon 845.

Tout comme le Galaxy S8 avec le Snapdragon 835, le prochain Samsung Galaxy S9 disposera d’une période limitée d’exclusivité pour la nouvelle génération de processeurs : le Snapdragon 845 de Qualcomm, dont la première apparition est prévue à Hawaï, durant le Snapdragon Technology Summit du 4 au 8 décembre prochain, selon GizmoChina et Weibo. Qualcomm ne prévoit cependant pas de lancer la puce intermédiaire Snapdragon 836 cette année, à la différence du Snapdragon 821 de l’année dernière pour le Pixel de Google et le OnePlus 3T. L’entreprise veut surtout éviter la pénurie de puces.

Le Snapdragon 845 se présente comme une puce gravée selon le processus 10 nm de Samsung. Le composant est par ailleurs conçu pour inclure les cœurs Cortex A75 et A53, un GPU Adreno 630, un modem X20 1.2 Gbps, un support Wi-Fi 802.11 a/bg/g/n/ac/ad, un RAM LPDDR4X et un support de stockage UFS 2.1. Le prochain Galaxy S9 de Samsung devrait ainsi profiter d’un gain de 25 % en performance.

Samsung fabrique cependant des puces 10 nm Exynos aux côtés du processeur Snapdragon 835, depuis plusieurs mois. La marque a par ailleurs annoncé vouloir fabriquer des puces 8 nm qui sont plus rapides et plus efficaces pour le Galaxy S9 et le Galaxy Note 9.