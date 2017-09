Tout arrive, même un nouveau design pour les smartphones Sony

Le Sony Xperia XZ Premium, sorti cette année, a des rebords très larges

Ces derniers mois, Sony a beaucoup été critiqué pour le design vieillot de ses nouveaux smartphones. Un reproche apparemment entendu par le constructeur qui adoptera un nouveau design pour ses prochains appareils.

>>> [Test] Smartphone : faut-il craquer pour le Sony Xperia XZ Premium ?

Présenté lors du Mobile World Congress en février dernier, c’est peu dire que le Xperia XZ Premium de Sony a pu décevoir par son design. Le smartphone, pourtant porte-étendard du constructeur japonais, conservait ainsi un design vieux de quatre ans avec un écran n’occupant que 68 % de la surface du smartphone, quand la plupart de ses concurrents adoptent un format d’écran bord à bord. Plus qu’un nouveau design, ce format permet une meilleure prise en main du smartphone sans sacrifier pour autant la surface de l’affichage, en intégrant des rebords toujours plus fins. Un design qui pourrait enfin être adopté à son tour par Sony comme l’a expliqué ce jeudi Kenichiro Hibi, responsable de la division indienne, dans une interview à l’Indian Express.

Selon le responsable de Sony, il est temps pour le constructeur de revoir son langage de design, datant du Xperia Z1, en 2013 : « Nous avons lancé le design Omnibalance alors que la gamme X est toujours disponible sur le marché. Par ailleurs, nous allons lancer une nouvelle génération de produit, et vous pouvez vous attendre à des appareils avec un tout nouveau design ». Parmi les pistes évoquées par Kenichiro Hibi pour ce nouveau design, le format 18:9, déjà adopté par LG, Apple, Essential ou Samsung, mais aussi des smartphones avec des rebords très fins qui pourraient arriver « bientôt ».

On ignore quand pourraient sortir les prochains appareils de Sony. Cependant, si le constructeur suit le même rythme d’annonce que les années précédentes, on pourrait en savoir plus lors du Mobile World Congress, en février 2018.

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?