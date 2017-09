Essential Phone : des débuts difficiles

Alors qu’Apple et Samsung réussissent à vendre des dizaines de millions de leurs appareils à travers le monde, The Essential Phone n’aurait réussi à vendre que 5000 unités de son Essential PH-1 après un mois de son lancement.

Une analyse du cabinet BayStreet Research attribue l’échec de l’entreprise à la distribution réservée exclusivement à l’opérateur américain, Sprint, et au lancement de l’appareil qui coïncide avec l’arrivée de l’iPhone X, de l’iPhone 8 et 8 Plus d’Apple et du nouveau Galaxy S8 et Note 8 du géant Samsung. Le manque de fonctionnalités proposée par l’Essential PH-1 rend également difficile l’attraction des clients, habitués à des offres diversifiées.

BayStreet Research estime cependant que le design, l’écran de 5,7 pouces de bord à bord et la performance assistée par la puce Snapdragon 835 de l’Essential PH-1 devraient permettre un décollage des ventes à l’avenir, à l’instar de OnePlus.

L’Essential Phone est un projet porté par Andy Rubin, connu pour être le père d’Android. Le Smartphone est par ailleurs livré avec un Android vierge et propose une autonomie exceptionnelle de dix heures.