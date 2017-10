[Promo] Le Honor 8 Pro à 399 €

Alors qu'on le trouve généralement aux alentours de 450 € en France, Amazon propose le Honor 8 Pro à seulement 399 €. Toutes les finitions sont concernées par ce prix : noir, bleu et or.

Sorti en milieu d'année, le Honor 8 Pro est un smartphone haut de gamme. Malgré l'arrivée plus récente du Honor 9, il demeure concurrentiel, présentant autant de puissance et d'atouts que ce dernier.

Il est doté d'un très grand écran de 5,7 pouces, QHD soit avec une définition de 2560 x 1440 pixels. Cette dalle IPS délivre un affichage de bonne qualité, personnalisable dans les menus d'Android 7 (en modifiant la température des couleurs), complété pour l'occasion par la surcouche applicative d'Honor, nommée Emotion UI 5.0 .

>>> Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?

Son processeur à quatre cœurs cadencés à 2,4 GHz et assisté de pas moins de 6 Go de mémoire, ce qui assure un excellent niveau de performances, aussi bien lorsqu'on navigue dans Android qu'en utilisant des jeux exigeants.

Concernant sa partie photo, le Honor 8 Pro intègre deux capteurs dorsaux de 12 mégapixels, qui réalisent de très beaux clichés, tant que la luminosité ambiante est suffisante. Il n'est toutefois pas à la hauteur des cadors du genre lorsqu'il s'agit de photographier de nuit. Les enregistrements vidéo s'effectuent quand à eux en Full HD ou en 4K.

Pour le reste, le Honor 8 Pro dispose de 64 Go d'espace de stockage, d'un lecteur de cartes mémoire microSD, d'un lecteur d'empreintes digitales (au dos) et d'un connecteur USB de type C.

