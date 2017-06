[Soldes] Le Honor 5C à 129 €

La Fnac baisse de 25% le prix de cet excellent smarphone à petit prix, qui devient du coup encore plus abordable avec un prix de 149 € (au lieu de 199 €). L'appareil est disponible en noir, argent ou or). Et comme Honor rembourse 20 € pour encore deux jours, l'appareil ne revient au final qu'à 129 €.

Le Honor 5C est un smartphone fonctionnant sous Android 6.0 (Marshmallow). Il est équipé d'un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 5,2 pouces, qui s'avère très lumineux. Son processeur à huit cœurs et ses 2 Go de mémoire vive assurent un bon niveau de fluidité lorsqu'il s'agit de naviguer dans l'OS. Pour les jeux, cela dépendra de leur complexité.

Enfin, le Honor 5C dispose de capteurs photo de 13 et 8 mégapixels, qui s'en sortent assez bien lorsque la luminosité est suffisante. Enfin, sa batterie de 3 000 mAh assure une bonne journée d'autonomie.

