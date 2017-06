[Promo] Le Samsung Galaxy A3 (2017) à 206 €

Si vous recherchez un bon smartphone sans devoir dépenser une fortune, le Samsung Galaxy A3 (le modèle noir en version 2017) est disponible actuellement sur le site allemand d'Amazon à seulement 206,54 € (frais de port compris). A titre de comparaison, ce modèle est commercialisé aux alentours de 300 € en France.

La dernière version du Galaxy A3 ne manque pas d'atouts. Ainsi, si son écran de 4,7 pouces ne dispose que d'une définition HD (1280 x 720 pixels), il offre tout de même une excellente qualité d'affichage, grâce à la technologie Amoled, qui apporte des contrastes parfaits et une très bonne luminosité.

Le Galaxy A3 2017 fonctionne sous Android 6, avec la surcouche logicielle maison (appelé TouchWiz). Le processeur est un modèle à huit cœurs cadencés à 1,6 GHz. Complété par 2 Go de Ram et 16 Go d'espace de stockage, il offre suffisamment de puissance pour réaliser la plupart des opération sous Android avec une bonne réactivité. Seuls les jeux très complexes devront être utilisés avec un niveau modéré d'effets visuels.

Certifié IP68, le smartphone ne craint ni l'eau ni la poussière. Un lecteur d'empreintes digitales est présent, aux côtés du port USB-C. La batterie de 2350 mAh offre une bonne autonomie, pouvant atteindre deux jours en utilisation modérée. Enfin, les capteurs photo de 13 et 5 mégapixels se comporte plutôt bien, tant que la luminosité est suffisante.

