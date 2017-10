[Promo] L'iPhone 8 64 Go rose à 699 €

Sur Ebay, vous pouvez trouver le dernier iPhone 8 (le modèle rose doté de 64 Go d'espace de stockage) pour 699 €, alors qu'il faut généralement compter environ 800 € pour cette version.



Ne dérogeant pas à la règle suivie par Apple depuis des années, l'iPhone 8 bénéficie d'un design raffiné, avec en particulier son dos réalisé en verre. Le smartphone est équipé d'un écran de petite taille, 4,7 pouces seulement. Même sa définition n'est pas très élevée, avec 1334 x 750 pixels. Cela suffit toutefois pour la grande majorité des applications. D'autant que le processeur A11 Bionic est très performant, ce qui permet de faire fonctionner des jeux très complexes.



D'autre part, le capteur photo de 12 mégapixels délivrent des clichés d'excellente qualité, même dans des mauvaises conditions d'éclairage. Un véritable zoom optique 2x est disponible. Les vidéos peuvent quant à elles être réalisées en 4K. Le tout est complété par un capteur frontal de 7 mégapixels.







