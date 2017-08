[Promo] L'Asus Zenfone 3 (ZE552KL) à 233 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

Grâce au code promo ZE3, le site Gearbest propose l'Asus Zenfone 3 ZE552KL à seulement 233,71 € (le modèle Lake Blue).

Le Zenfone 3 est un smartphone équipé d'un écran de 5,5 pouces de diagonale. Ce dernier supporte un affichage en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Sa dalle IPS procure une grande luminosité et de bons taux de contrastes. On retrouve également un lecteur d'empreintes digitales et un port USB de type C.

Le ZE552KL embarque un processeur SnapDragon 625, un modèle à huit cœurs fonctionnant tous à 2 GHz. Ce dernier est assisté de 4 Go de mémoire vive. Les données et applications sont stockées quant à elles dans un espace de 64 Go. Le tout fonctionne sous Android 6 et procure d'excellentes performances. Pas de problème donc pour exploiter les derniers jeux.

Le Zenfone 3 est doté de deux capteurs photos : un de 16 mégapixels à l'arrière et un frontal de 8 mégapixels, pour les selfies. Ils délivrent de bons clichés, quel que soit le niveau de luminosité ambiante. Et sa batterie de 3 000 mAh assure un fonctionnement pendant environ deux jours.