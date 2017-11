[Promo] Le Samsung Galaxy J5 2016 à 170 €

Sur le site Ebay, vous pouvez vous procurer le smartphone Samsung Galaxy J5 - le modèle de 2016 - pour 170 €, alors qu'en général il faut compter environ 230 € pour ce modèle.



Le Samsung Galaxy J5 est un smartphone d'entrée de gamme qui s'avère pourtant bien équipé. Il est pourvu d'un écran Super Amoled de 5,2 pouces qui affiche une définition assez modeste - 1 280 x 720 pixels - mais qui offre néanmoins une bonne qualité d'affichage dans le cadre d'une utilisation courante basique.



>>> Lire : Comparatif : quels sont les meilleurs smartphones ?



Le smartphone fonctionne sous Android 6, avec une surcouche logicielle réalisée par Samsung (appelée TouchWiz). Le processeur à quatre cœurs cadencés à 1,2 Ghz et les 2 Go de mémoire fournissent les performances suffisantes pour utiliser les applications dans de bonnes conditions. L'espace de stockage est de 16 Go.



Le Galaxy J5 2016 exploite un capteur photo de 13 mégapixels qui procure de bons résultats, seulement quand la luminosité ambiante est suffisante. Idem pour les vidéos réalisées en Full HD et les selfies faits par le capteur frontal de 5 mégapixels. Enfin, l'autonomie de la batterie de 3 100 mAh peut atteindre deux jours en utilisation légère.





Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés.