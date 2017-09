[Promo] Le Honor 5x à 149 €

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone de milieu de gamme efficace, Amazon commercialise le Honor 5x à seulement 149 € (pour le modèle doré). Les modèles argenté et gris/noir sont quant à eux proposés respectivement à 179 € et 229 €.



Le Honor 5x est équipé d'un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 5,5 pouces. Ce dernier exploite la technologie IPS et délivre un affichage de bonne qualité. Le smartphone fonctionne sous Android 5.1 (Lollipop) et intègre un processeur à huit cœurs cadencés à 1,5 GHz. 2 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage complètent le tout.



Le smartphone dispose d'un lecteur d'empreintes digitales très rapide qui vous permet de protéger l'accès à vos données. Original, en fonction du doigt que vous utilisez pour débloquer le téléphone, une application peut se lancer automatiquement. Il est également doté d'un lecteur de cartes mémoire microSD et de deux emplacements SIM.



Les capteurs photo avant et arrière ont une définition respective de 5 et 13 mégapixels. Ils permettent de réaliser des clichés satisfaisants quand la luminosité est élevée. Les séquences vidéos sont capturées en Full HD. Enfin, sa batterie a une capacité de 3000 mAh.







