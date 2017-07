[Promo] Honor 9 + microSD + batterie externe à 349 €

Chez Cdiscount, vous pouvez trouver le Honor 9 (le modèle bleu), accompagné d'une carte mémoire microSD de 32 Go et d'une batterie externe de 9000 mAh, pour 429 €. Et si vous passez la commande depuis votre tablette ou votre smartphone, vous pouvez utiliser le code promo MOBILE50, pour économiser 50 €. Cerise sur le gâteau, Honor rembourse 30 € sur ce modèle jusqu'au 31 juillet, ce qui porte la facture finale à seulement 349 €.

Le Honor 9 est un smartphone fonctionnant sous Android 7, avec la surcouche logicielle EMUI 5.1. Cette dernière permet à chacun de personnaliser facilement l'interface d'Android. Le design du smartphone est séduisant, avec en particulier le dos de l'appareil entièrement recouvert de verre.

Le smartphone est équipé d'un processeur à 8 cœurs, cadencés à 1,8/2,4 GHz, avec 4 Go de Ram et 64 Go d'espace de stockage (un lecteur de cartes microSD est également présent). L'ensemble procure d'excellentes performances pour naviguer dans les menus et utiliser des jeux sophistiqués. L'écran, quant à lui, mesure 5,15 pouces et offre une définition Full HD.

Le Honor 9 possède un double capteur photo arrière, de 20 et 12 mégapixels. Ses résultats sont bons, sans plus, dans de bonnes conditions de luminosité ambiante. Pour le reste, le capteur frontal est de 8 mégapixels et les vidéos sont capturées en Full HD ou 4K. Enfin, la batterie de 3200 mAh assure une autonomie de un à deux jours selon l'intensité d'utilisation du smartphone. Un port USB-C complète l'équipement.

