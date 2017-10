Huawei planche aussi sur des Smartphones pliables

Après Samsung et ZTE, c’est au tour de la marque chinoise Huawei de dévoiler son prototype de Smartphone pliable. Le développement de l’appareil rencontre actuellement deux contraintes majeures, mais l’entreprise pense pouvoir les résoudre très prochainement.

Le PDG du groupe, Richard Yu, a déclaré disposer d’un prototype de combiné pliable dans une interview accordée à CNET, à Munich, lors de la présentation du nouveau Smartphone Mate 10 d’Huawei. Le prototype serait fonctionnel, mais l’entreprise n’est pas prête de lancer l’appareil. Il nécessite en effet une amélioration au niveau de son écran et de sa mécanique avant d’arriver sur le marché. Les développeurs du concept travaillent en ce moment sur la façon de se « débarrasser d’un petit écart entre les écrans » du dispositif.

Huawei, le troisième plus grand fabricant de Smartphones au monde, derrière Samsung et Apple, veut surtout être la première marque à proposer un modèle de combiné pliable afin de s’imposer dans les classements, selon le cabinet IDC qui prévoit par ailleurs l’arrivée de la marque à la deuxième place au plus tard l’année prochaine. Près d’un million du modèle haut de gamme Mate 9 de la marque a par ailleurs été vendu aux États-Unis, cette année, grâce à Amazon et Best Buy.

Huawei se montre optimiste pour 2018 malgré les différends de l’entreprise notamment avec Qualcomm pour des raisons de brevets.