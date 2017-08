[Promo] Le Huawei P8 Lite à 189 €

Le site de Sosh propose actuellement, et pour encore un peu plus de deux jours, le smartphone Huawei P8 Lite, dans sa version 2017, à seulement 189 €, au lieu de 249 €.

Le P8 Lite 2017 possède un écran IPS Full HD (1 920 x 1080 pixels) de 5,2 pouces de diagonale, qui procure un affichage précis et de qualité, avec un bon taux de contraste et une luminosité très satisfaisante. Entre ses deux faces réalisées en verre, le smartphone abrite un processeur à quatre cœurs et 3 Go de mémoire vive.

Le tout fonctionne sous Android 7, complété d'une surcouche développée par Huawei, appelée EMUI 5.0. Les performances sont bonnes, qu'il s'agisse de naviguer dans l'interface ou de faire tourner des jeux.

Le P8 Lite dispose de deux capteurs photos : un de 12 mégapixels à l'arrière et un autre de 8 mégapixels en façade, pour les selfies. Ils permettent de réaliser des clichés de bonne qualité, même si la luminosité est faible. La batterie de 3 000 mAh procure quant à elle une autonomie pouvant atteindre une journée et demie.

Enfin, l'accès au P8 Lite est sécurisé par un lecteur d'empreintes digitales. Un appareil efficace et pas cher en définitive.

