[Promo] Le Huawei P9 Lite à 152 €

Avec le code promo HWP9L, vous pouvez acquérir sur le site Gearbest le smartphone Huawei P9 Lite à seulement 152,34 €. Il s'agit du modèle argenté et les frais de livraison sont gratuits.

Comme son nom l'indique, le P9 Lite est une version "allégée" du P9 de Huawei. Il est équipé d'un écran IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 5,2 pouces. Son processeur à huit cœurs, cadencés à 2 GHz, est associé à 3 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage. Le tout fonctionne sans le moindre ralentissement sous Android 6, avec une surcouche logicielle conçue par Huawei, appelée EMUI.

L'accès au smartphone est protégé par un lecteur d'empreintes digitales placé dans le dos de l'appareil. La batterie de 3 000 mAh assure une bonne autonomie (environ deux jours en utilisation légère). Le smartphone intègre également un double emplacement SIM, dont un partagé avec le lecteur de cartes mémoire microSD. Enfin, pour les photos et selfies, le P9 Lite dispose de deux capteurs, de 13 et 8 mégapixels, qui réalise des clichés de qualité satisfaisante, si la luminosité ambiante est suffisante.

