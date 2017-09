[Promo] Le Huawei P10 Lite à 228 €

Sur Ebay, vous pouvez trouver le smartphone Huawei P10 Lite à seulement 228,65 € (269 € moins 15% avec le code promo PFRPROMO15). Il s'agit du modèle Bleu.



Le P10 Lite de Huawei est un smartphone de milieu de gamme efficace et bien équipé. A commencer par son écran Full HD de 5,2 pouces, qui procure un affichage de bonne qualité. Il intègre en outre un processeur à huit cœurs cadencés à 2,1/1,7 GHz, 4 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 32 Go. Le tout fonctionne sous Android 7 (aka Nougat), agrémenté d'une surcouche logicielle signée Huawei (Emotion UI 5.1). Ce cocktail permet de faire fonctionner un bon nombre de jeux dans de bonnes conditions.



Le smartphone est doté de capteurs photos de 12 et 8 mégapixels, qui procurent des résultats satisfaisants pour peu que la luminosité ambiante soit suffisante. Un lecteur d'empreintes digitales, qui offre une bonne réactivité, est aussi accessible au dos du P10 Lite. Deux emplacements SIM sont présents, dont un partagé avec le lecteur de cartes mémoire microSD. Enfin, outre le port micro USB d'ancienne génération (format non réversible), la batterie du smartphone a une capacité de 3 000 mAh et dispose d'un mode de recharge rapide.







