[Promo] Le Huawei P10 à 402 €

Sur le site Gearbest, vous pouvez acquérir l'excellent smartphone Huawei P10 à seulement 402,17 € (avec le code huaweip10), au lieu de 599 € dans la plupart des autres boutiques en ligne.

Le P10 de Huawei est équipé d'un écran de 5,1 pouces, qui affiche des images en Full HD (1920 x 1080 pixels). Il fonctionne sous Android 7.0, avec une surcouche logicielle développée par le chinois (EMUI 5.1). Les performances sont assurées par un processeur à huit cœurs, cadencés à 1,8/2,4 GHz, et 4 Go de mémoire. L'espace de stockage, quant à lui, est de 64 Go. Les performances de l'ensemble sont excellentes, mêmes avec des jeux complexes.



Un lecteur d'empreintes digitales, placés à l'avant du P10, sécurise l'accès à vos données. Pour les photos, deux capteurs dorsaux ont des définitions de 12 et 20 mégapixels. Ils fonctionnent ensemble afin de réaliser des clichés de qualité, tant que la luminosité ambiante est élevée. Ce système permet également de prendre des clichés en noir et blanc très satisfaisants. La batterie du smartphone - de 3200 mAh - assure une autonomie comprise entre un et deux jours, en fonction de l'intensité de l'utilisation du smartphone.







