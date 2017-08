[Promo] Le Lenovo Moto Z Play à 203 €

Le site Gearbest commercialise actuellement l'excellent smartphone Lenovo Moto Z Play à seulement 203,15 € (grâce au code promo MOT2K). Ce n'est vraiment pas cher, surtout si on tient compte qu'il s'agit de la version avec 64 Go d'espace de stockage et du fait que Motorola propose l'appareil à 349 €.

Le Moto Z Play se distingue par son superbe écran de grande taille (5,5 pouces), affichant des images en Full HD (1920 x 1080 pixels) et - surtout - exploitant la technologie Super Amoled, qui procure une excellente qualité d'affichage, en particulier avec des contrastes parfaits. D'autre part, le smartphone intègre un processeur à huit cœurs et 3 Go de mémoire. Les performances de l'ensemble sous Android 6 sont satisfaisantes, même lorsqu'il s'agit de jouer.

Un lecteur d'empreintes digitales est présent en façade. Au dos, on remarque une zone qui permet de fixer des modules optionnels qui renforcent les possibilités du smartphone dans certains domaines (photo, autonomie, son, recharge sans fil et même vidéo projecteur).

La batterie de 3510 mAh qui procure une autonomie de deux à trois jours, en fonction de sa fréquence d'utilisation. De plus, il est livré avec un chargeur ultra rapide. Enfin, le smartphone dispose d'un capteurs photo de 16 mégapixels qui réalise des clichés de bonne qualité, avec une luminosité ambiante suffisante. Un second capteur de 5 mégapixels est présent en façade pour les selfies.

