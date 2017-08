[Promo] Le Lenovo P2 à 185 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

Avec le code promo LNP2, le site Geabest propose le Lenovo P2, en version grise ou dorée, à seulement 185,59 €.



Ce téléphone est équipé d'un écran 5,5 pouces Full HD (1920 x 1080 pixels) qui exploite la technologie Super Amoled, ce qui permet d'obtenir un affichage d'excellente qualité, avec un bonne luminosité et des noirs parfaits.

Mais le principal point fort du P2 réside dans sa batterie qui affiche une capacité de 5 100 mAh, alors que celle de la plupart des smartphones ne fait que dans les 3 000 mAh. Le résultat est sans appel : le P2 peut fonctionner deux à trois jours, selon le niveau d'activité.



Pour le reste, le P2 fonctionne sous Android 6.0 et intègre un processeur à huit cœurs cadencés à 2 GHz, 4 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage (extensibles grâce à la présence d'un lecteur de cartes mémoire de type microSD).



Un lecteur d'empreintes digitales est également présent. Pour la photo, des capteurs de 13 mégapixels (à l'arrière) et de 5 mégapixels (en façade pour les selfies) assurent des clichés de bonne qualité, pour peu que la luminosité soit suffisante.