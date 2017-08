[Promo] Le Motorola Moto G4 Plus à 166 €

Alors qu'il est proposé à 233 € sur le site français d'Amazon, le smartphone Motorola Moto G4 Plus est proposé à seulement 166,03 € sur la version allemande d'Amazon.

Le Moto G4 Plus est un smartphone relativement abordable et offrant pourtant un bon niveau d'équipement. Ainsi, son écran de 5,5 pouces délivre un affichage précis grâce à une définition Full HD. Sous ce dernier, on trouve un capteur d'empreintes digitales. Bon point, l'appareil fonctionne sous une version d'Android 6.0 dénuée d'artifices ajoutés par le constructeur. D'autre part, le processeur Snapdragon à huit cœurs cadencés à 1,5 GHz, 2 Go de mémoire vive et 16 Go d'espace de stockage assurent une bonne réactivité de l'interface et des performances suffisantes pour utiliser des jeux sophistiqués. Pour le reste, le Moto G4 Plus intègre une prise casque et un connecteur micro USB.

Le Moto G4 Plus est équipé de deux capteurs photo : 16 mégapixels à l'arrière et 5 mégapixels à l'avant pour les selfies. Grâce à deux technologies de mise au point, les clichés s'avèrent généralement nets et de bonne qualité. C'est un avantage non négligeable compte tenu du prix du Moto G4 Plus. Les vidéos sont quant à elles réalisées en Full HD. Enfin, la batterie - de 3 000 mAh - assure une bonne autonomie, qui peut aller jusqu'à deux jours en utilisation légère.

