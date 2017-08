[Promo] Le Motorola Moto M à 135 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

Le site Gearbest propose actuellement le smartphone Motorola Moto M à seulement 135,52 €, avec le code promo MOTOM.

Le Moto M de Motorola est un smartphone de milieu de gamme, équipé d'un grand écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 5,5 pouces. Ce dernier exploite la technologie IPS. L'appareil bénéficie d'un design arrondi séduisant et s'avère résistant aux éclaboussures et à la pluie (mais il n'est pas étanche). Son processeur à huit cœurs cadencés à 2.2 GHz est assisté de 4 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage. Le tout fonctionne sous Android 6 (Marshmallow). Bon point, Motorola a placé à l'arrière de son smartphone un lecteur d'empreintes digitales pour sécuriser l'accès au smartphone.

Le smartphone est doté de deux capteurs photos de 16 mégapixels à l'arrière et de 8 mégapixels à l'avant pour les selfies. Ils réalisent des clichés de bonne qualité. Les vidéos sont quant à elles réalisées en 1080p. Le Moto M dispose également d'un double emplacement SIM, dont un partagé avec un lecteur de cartes mémoire de type microSD, et d'un USB type C (réversible). Enfin, la batterie de 3 050 mAh qui procure une autonomie de un à deux jours, selon l'intensité de l'utilisation des fonctions du smartphone.

