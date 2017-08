[Promo] La phablette 6,44'' Xiaomi Mi Max à 221 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

Avec le code promo MXGL2, vous pouvez acquérir sur le site Gearbest le gigantesque smartphone Xiaomi Mi Max 2 à seulement 221,16 €. Il s'agit du modèle noir et les frais de livraison sont gratuits.

Si vous recherchez une phablette, c'est-à-dire un smartphone équipé d'un très grand écran, qui le ferait presque passer pour une petite tablette, à l'instar du Galaxy Note, le Xiaomi Mi Max 2 peut vous intéresser. En l'occurrence, son écran mesure 6,44 pouces de diagonale. Il affiche une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels).

Le Max 2 se distingue également par sa batterie de 5 300 mAh, qui assure une autonomie de deux à trois jours, selon l'utilisation qu'on en fait. Le smartphone fonctionne sous Android 7. Son processeur à huit cœurs cadencés à 2 GHz, est assisté de 4 Go de mémoire, avec un espace de stockage de 64 Go. Les capteurs photo utilisés sont des modèles de 12 et 5 mégapixels. Enfin, un lecteur d'empreintes digitales et un port USB de type C sont présents.

