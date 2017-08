[Promo] Le Samsung Galaxy S7 Edge à seulement 399 €

Rue du Commerce propose actuellement l'excellent smartphone Samsung Galaxy S7 Edge à seulement 469 € (avec le code promo C-SPE5-100-4). L'appareil est disponible en noir, or, rose, bleu et blanc. Et comme Samsung rembourse 70 € sur ce modèle jusqu'au 30 septembre, la facture finale n'est que de 399 €.

Le Galaxy S7 Edge, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, est LE smartphone haut de gamme de la gamme 2016 Samsung. Élégant, avec son châssis en verre et métal, le S7 Edge regorge de caractéristiques performantes. Dans le désordre, citons une étanchéité totale (norme IP68), une lecteur d'empreintes digitales, un superbe écran 5,5 pouces Super Amoled incurvé sur les bords et qui affiche des images en QHD (2 560 x 1 440 pixels), un capteur photo de 12 mégapixels très réactif et d'une redoutable efficacité (même dans l'obscurité et pour les vidéos en 4K) et une bonne puissance de calcul, délivrée par son processeur à huit cœurs et ses 4 Go de mémoire. Tout cela est complété par 32 Go d'espace de stockage et un lecteur de cartes mémoire microSD.

Enfin, le Galaxy S7 Edge est endurant. Sa batterie peut le faire fonctionner près de deux journées (en mode intensif). Et quand celle-ci est totalement vidée, un mode de recharge rapide lui permet de se regonfler à 50% en seulement 30 minutes.

