[Promo] Le Sony Xperia XZ1 à 489 €

Vendu généralement près de 700 € par les sites de e-commerce, le Xperia XZ1 de Sony bénéficie d'une belle réduction sur Priceminister : le site commercialise le smartphone à seulement 550 €. Et actuellement, vous bénéficiez encore d'une autre réduction, puisque l'appareil vient de passer à 489 €, toujours sur Priceminister.



Au passage, notez que si vous adhérez au Priceclub, vous pouvez bénéficier de 5 % de remise supplémentaire. Soit une remise de 24,45 € en plus.





Le Sony Xperia XZ1 dispose de l'un des processeurs les plus puissants du moment, un Snapdragon 835. L'appareil profite d'un écran de 5,2" et d'une définition de 1 920 x 1 080 pixels.



Livré sous Android 8.0 (Oreo), le Xperia XZ1 bénéficie d'un capteur photo 19 Mpx, lequel est doté de la technologie Motion Eye. En façade, on trouve un capteur 13 Mpx. Côté stockage, l'appareil est équipé de 64 Go, mais il est possible d'étendre cet espace à 256 Go via le port microSDXC.



L'appareil s'affiche en quatre coloris : noir, rose, argenté ou bleu. Les quatre versions sont disponibles actuellement sur la boutique de Priceminister.