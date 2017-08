[Promo] Le Xiaomi MI 6 à 355 €

Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.

Le site Gearbest propose un smartphone haut de gamme, le MI 6 (version internationale) réalisé par le constructeur chinois Xiaomi, à seulement 355,84 € (avec le code AFFXM6). La livraison est gratuite.

Le MI 6 est un smartphone équipé d'un écran Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 5,1 pouces de diagonale. Il abrite un processeur Qualcomm à huit cœurs fonctionnant à 2,45/1,9 GHz. Il dispose également de 6 Go de mémoire vive et de 64 Go d'espace de stockage (non extensibles en l'absence de lecteur de cartes mémoire microSD). Le tout est placé dans un boîtier élégant, avec un dos en verre.

Le Xiaomi MI 6 fonctionne sous Android 7, avec une surcouche logielle conçue par Xiaomi : MIUI. Il offre d'excellentes performances et peut donc sans problème faire fonctionner les jeux les plus sophistiqués. Pour les photos, l'appareil exploite deux capteurs arrière de 12 mégapixels et un capteur frontal de 8 mégapixels.

Pour le reste, le MI 6 résiste aux éclaboussures, sans toutefois être totalement étanche. Il intègre également un lecteur d'empreintes digitales et un port USB de type C.

