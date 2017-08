[Promo] Le Xiaomi Redmi 4A à 80 €

Le Smartphone d'entrée de gamme Xiaomi Redmi 4A est proposé sur le site Gearbest à seulement 80,80 €, grâce au code promo Red4A. Il s'agit du modèle gris, en version internationale (avec Google Play).

Le Redmi 4A de Xiaomi est une version allégée du Redmi 4. Modèle à petit prix oblige, ce smartphone est équipé d'un écran de 5 pouces affichant en HD (1280 x 720 pixels). Toutefois, différents tests montrent que ce dernier s'avère tout de même efficace pour les tâches courantes.

Pour assurer des performances satisfaisantes, le smartphone possède un processeur à quatre coeurs cadencés à 1,4 GHz, avec 2 Go de mémoire et 16 Go d'espace de stockage. Un lecteur de cartes mémoire microSD permettent d'étendre la capacité de stockage. il est placé dans un emplacement partagé avec une éventuelles seconde carte SIM. Le tout fonctionne sous Android 6, avec une surcouche développée par Xiaomi, appelée MIUI.

Le Redmi 4A est également équipé d'une batterie de 3120 mAh qui assure une autonome de plus d'une journée en utilisation légère. Enfin, ses capteurs photos avant et arrière ont une définition respective de 5 et 13 mégapixels.

