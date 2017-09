[Promo] Le Xiaomi Mi Note 2 à seulement 250,10 €

Le site Gearbest propose en ce moment le smartphone Xiaomi Mi Note 2 à 250,10 €, grâce au code promo NOTE2ZD. Il s'agit du modèle international noir.

Le Xiaomi Mi Note 2 est destiné à tous ceux qui apprécient les très grands écrans. En l'occurrence, l'affichage mesure pas moins de 5,7 pouces. Ce dernier exploite la technologie Amoled, qui procure des couleurs d'excellente qualité et des noirs d'une profondeur inégalée. Enfin, son écran est (très) légèrement incurvé sur les bords.



Le smartphone est doté d'un processeur à quatre cœurs fonctionnant à 2,35/1,6 GHz, de 4 Go de mémoire et d'un espace de stockage de 64 Go. L'ensemble assure de bonnes performances lors de la navigation dans les menus du système et dans les jeux. Un lecteur d'empreintes digitales est intégré au bouton de démarrage en façade.



Deux capteurs photos, de 22,5 mégapixels au dos et de 8 mégapixels en façade, sont présents. Les clichés s'avèrent précis et de qualité, si la luminosité ambiante est suffisante. Les vidéos peuvent quant à elles être réalisées en Full HD ou en 4K.



Avec une batterie de 4070 mAh, le Mi Note 2 peut fonctionner deux jours sans problème. De plus, il se recharge rapidement. Enfin, le smartphone est équipé d'un Port USB de type C.







