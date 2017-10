[Promo] Le Xiaomi Mi Mix 2 à 460 €

Grâce au code promo mix264gb, le site Gearbest vous permet d'acquérir le smartphone Xiaomi Mi Mix 2 à seulement 460,82 €. Ce n'est pas cher compte tenu des nombreuses qualités de l'appareil.



Le Mi Mix 2 de Xiaomi fonctionne sous MIUI 8.0 (une version d'Android modifié par le constructeur chinois). Il est compatible avec les fréquences 4G françaises et son interface est en anglais (ou en chinois !). Le smartphone se rapproche des modèles haut de gamme prestigieux du marché par son écran qui occupe presque la totalité de la face avant, avec des bords réduits au minimum. Ce dernier mesure 5,99 pouces, exploite la technologie IPS et supporte une définition 2 160 x 1 080 pixels.



Le smartphone est doté d'un processeur à huit cœurs cadencés à 2,4 GHz. Ce dernier est complété par 6 Go de mémoire vive et un espace de stockage de 64 Go. Pour le reste, le Mi Mix 2 possède deux capteurs photo, de 12 et 5 mégapixels, un lecteur d'empreintes digitales, deux emplacements SIM et un port USB de type C. Enfin, sa batterie a une capacité de 3340 mAh.







