[Promo] Le Xiaomi Mi A1 à 201 €

Si vous recherchez un smartphone efficace, bien équipé et pas trop cher, Gearbest propose le Xiaomi Mi A1 à seulement 201,08 € (le modèle noir), avec le code promo xiaomiA1.

Il s'agit de la version "Global", qui supporte les fréquences 4G françaises. En outre, le smartphone fonctionne sous Android One, qui n'est autre qu'un Android 7 pur jus (Nougat), sans fioriture, et dont les mises à jour sons assurées non pas par le constructeur mais directement par Google. Le passage à Android 8 (Oreo) est déjà prévue pour la fin de l'année.



Le Xiaomi Mi A1 dispose d'un châssis tout en métal, avec un écran Full HD (1920 x 1080 pixels) de 5,5 pouces. Un lecteur d'empreinte digitales est placé au dos de l'appareil. Le smartphone intègre un processeur à huit coeurs (cadencés à 2 Hz) et 4 Go de mémoire. L'espace de stockage est quant à lui de 64 Go. L'ensemble procure une excellente réactivité.



Pour les photos, deux capteurs dorsaux de 12 mégapixels sont présents. Ils fonctionnent de concert pour réaliser des clichés de qualité satisfaisante, si la luminosité est suffisante. Idem pour les selfies, réalisés par un capteur frontal de 5 mégapixels.



Le Mi A1 est doté de deux emplacements SIM, dont un pouvant également accueillir des cartes mémoire microSD. Un port USB-C et une batterie de 3080 mAh complètent le tout. Cette dernière assure environ deux jours d'autonomie, en fonction de la fréquence d'utilisation.







