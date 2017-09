[Promo] Le Xiaomi Mi 5s à 249,99 €

Le site Ebay propose actuellement le smartphone de milieu de gamme Xiaomi Mi 5s à 249,99 € (le modèle doré). La livraison est gratuite.



Fonctionnant sous MIUI 8, une version d'Android 6 modifiée par le constructeur, le Mi 5s affiche de belles prestations compte tenu de son prix. A commencer par son boîtier, dont le design n'est pas sans rappeler celui d'un appareil marqué d'une pomme. L'écran du smartphone mesure 5,15 pouces de diagonale et affiche des images en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Celles-ci bénéficient d'une bonne qualité d'affichage.



Le Xiaomi Mi 5s est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales et d'un port USB de type C (réversible). A l'intérieur, un processeur à quatre coeurs (cadencés à 2,15 GHz) côtoie 3 Go de mémoire vive et 64 Go d'espace de stockage.



Pour les photos, un capteur de 12 mégapixels est présent. Ses performances sont bonnes, aussi bien lorsqu'il s'agit de réaliser des clichés que pour filmer en 4K/30 images par seconde ou en Full HD en 120 images par seconde au maximum. Enfin, sa batterie de 3200 mAh assure une autonomie d'environ deux jours. Et il supporte un mode de recharge rapide.







