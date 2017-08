[Promo] Le Xiaomi Redmi Note 4 à 127 €

Avec le code promo NOTGL2, vous pouvez vous procurer le smartphone Xiaomi Redmi Note 2 à seulement 127,59 € (le modèle noir) sur le site Gearbest. l'appareil est proposé avec une Rom multilangue supportant le mode 4G B20.



Le Redmi Note 2 est un smartphone très abordable, malgré son grand écran de 5,5 pouces supportant un affichage Full HD (1920 x 1080 pixels). Son processeur est un modèle à huit cœurs, cadencés à 2 GHz. Ce dernier est complété par 3 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage.



Le smartphone fonctionne sous une version d'Android 6 modifiée par le constructeur chinois. Il exploite une Batterie de 4100 mAh, qui permet au smartphone de fonctionner au moins une journée, en utilisation courante.



Pour les photos et selfies, deux capteurs de 13 et 5 mégapixels sont utilisés. Ils offrent des performances satisfaisantes, si les conditions de luminosité ambiante sont suffisantes. Enfin, le smartphone dispose d'un double emplacement SIM, dont un partagé avec le lecteur de cartes mémoire microSD. Et le désormais incontournable lecteur d'empreintes digitales est bien sur présent pour sécuriser le smartphone.





