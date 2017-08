[Promo] Le Xiaomi Redmi 4X à 107 €

Le site Gearbest propose actuellement le smartphone Redmi 4X du constructeur chinois Xiaomi à seulement 106,94 €, grâce aux codes promo HERN4 pour le modèle noir et X4XSK pour la version dorée.



Le Redmi 4X est un smartphone d'entrée de gamme qui s'avère pourtant bien réalisé et satisfaisant au final. Son écran de 5 pouces n'affiche pas des images en Full HD, mais seulement en HD (1 280 x 770 pixels). Toutefois, son affichage est lumineux et contrasté.



Le smartphone fonctionne sous MIUI 8, une version d'Android modifiée par Xiaomi (6 alias Marshmallow en l'occurrence). Le processeur du Redmi 4X est un SnapDragon 435, doté de huit coeurs cadencés à 1,4 GHz. Avec 3 Go de mémoire vive et 32 Go d'espace de stockage, le système d'exploitation réagit très bien aux différentes sollicitations, de même que les jeux.



Le Redmi 4X est doté d'un lecteur d'empreintes digitales dorsal très réactif. Et sa batterie de 4 100 mAh procure une autonomie d'environ deux jours. enfin, le smartphone prend des photos en 13 mégapixels et des selfies en 5 mégapixels.







