[Promo] Le smartphone Huawei Nova 2 à 280 €

Avec le code promo NOV2G, le prix du smartphone Huawei Nova 2 passe de 297,72 € à 280,71 € sur le site Gearbest. Il s'agit d'un modèle international, qui dispose d'une ROM multi-langues supportant l'OTA et intégrant le Play Store.

Le Nova 2 est un smartphone de milieu de gamme doté d'un châssis en métal et équipé d'un écran 5 pouces Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Son processeur à huit cœurs est cadencé à 2,36/1,7 GHz. Il est complété de 4 Go de mémoire vive et de 64 Go d'espace de stockage (plus un lecteur de cartes mémoire de type microSD). Le tout fonctionne sous Android 7.

Deux capteurs photo sont présents à arrières du smartphone, de 12 et 8 mégapixels. Pour les selfies, le capteur frontal a une définition gigantesque de 20 mégapixels. Le Nova 2 possède également un lecteur d'empreintes digitales situé au dos de l'appareil, un port USB de type C et un double emplacement SIM. Enfin, sa batterie a une capacité de 2 950 mAh.

