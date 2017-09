Snapchat lance les Bitmoji 3D animés !

Snapchat vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui permet d’amener les Bitmoji à un autre niveau. Les avatars évoluent pour se transformer en animations 3D. Les utilisateurs pourront désormais créer leur Bitmoji 3D animé et le projeter le monde réel.



Snapchat a racheté les Bitmoji l’année dernière laissant la possibilité aux utilisateurs des emojis personnalisés. Jusqu’à présent, les Bitmoji étaient disponibles sous forme de stickers dans les snaps et les filtres géolocalisés. Désormais, les Bitmoji pourront également prendre vie et se fondre dans l’environnement qui nous entoure grâce à l’animation 3D et la réalité augmentée.



Avec la nouvelle mise à jour Snapchat, il est désormais possible de faire boire un verre d’eau, manger du popcorn ou jouer de la guitare à son Bitmoji. Pour se faire, il suffit de maintenir son doigt appuyé sur l’écran comme pour faire apparaître les filtres. Une fois que l’on a créé son animation, il est possible de l’envoyer à un ami ou de le publier dans ses Stories.



Les Bitmoji animés seraient en cours de déploiement sur les applications Snapchat iOS et Android.

