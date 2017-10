Snapchat : habillez-vous en filtre Hotdog pour Halloween !

Halloween approche à grands pas et à l’occasion, Snapchat a transformé son célèbre filtre du hotdog dansant en un véritable costume. Le costume est déjà disponible et est vendu 80 dollars soit environ 68 euros.



Snapchat avait introduit le filtre hotdog plus tôt cette année en même temps que ses autres filtres de réalité augmentée. Le hotdog dansant a rencontré beaucoup de succès dans plusieurs pays et fait partie des filtres les plus utilisés au monde. Snap a donc décidé de le décliner en un véritable costume.



Désormais, la compagnie Snap commercialise trois produits physiques : les lunettes intelligentes Spectacles, la boite de recharge pour les lunettes et récemment le costume du hotdog. Pour Halloween, il faudra donc s’attendre à voir des hotdogs géants déambuler les rues. Tout comme le filtre, le sandwich présente un casque audio sur la tête et affiche un grand sourire.



Le costume en forme de hotdog de Snapchat est disponible sur Amazon pour 80$ (68€).

>>>>>>>>>> Lire aussi :Snapchat lance "Sky Filters", des filtres à appliquer au ciel