Snapchat : il est désormais possible de créer des filtres géolocalisés depuis son smartphone

Snapchat a mis à jour son application qui permet de créer ses propres filtres géolocalisés directement depuis son smartphone. La fonctionnalité n’est pas nouvelle. Snapchat avait en effet lancé les filtres géolocalisés personnalisés depuis l’année dernière. Si la personnalisation des filtres géolocalisés est disponible depuis un moment maintenant, elle nécessitait tout de même d’avoir accès à un logiciel ou à l’outil du site web Snapchat. Ce qui est nouveau c’est donc de pouvoir concevoir ses propres filtres géolocalisés depuis l’application mobile.

La fonctionnalité est beaucoup plus simple désormais. Il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application et d’accéder à la section dédiée. Plusieurs thèmes tels que le mariage ou la remise de diplôme sont disponibles. Une fois le filtre créé, l’utilisateur peut le personnaliser avec du texte, des stickers et sélectionner une localisation où le filtre apparaitra.



Chaque filtre géolocalisé personnalisé coûte 5,99$ et peut durer jusqu’à 90 jours en fonction de ce que l’utilisateur a choisi. Il faut attendre un jour entier pour que Snapchat puisse valider chaque filtre créé.



